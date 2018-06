Bilancio a rischio e nessun dirigente in Comune, il sindaco sospende ferie e permessi

Bilancio comunale che rischia di essere bloccato e Comune senza segretario generale, né dirigenti. E' in emergenza il Municipio di Ribera e, stamani, il sindaco Carmelo Pace ha ufficialmente comunicato ai dipendenti che non ci saranno né ferie, né permessi.

"Mercoledì, andrò con il prefetto all'assessorato regionale alle Infrastrutture per tentare di venire a capo di una vicenda che, a questo punto, non coinvolge soltanto le 60 famiglie sgomberate di largo Martiri di via Fani ma l'intera comunità - ha spiegato il sindaco di Ribera Carmelo Pace - . E questo perché se non fanno il decreto di finanziamento viene bloccato l'intero bilancio comunale. Abbiamo, infatti, impegnato in entrata parte del contributo: 600 mila euro. Aspettiamo dunque questo decreto. Intanto, abbiamo sospeso il pagamento del contributo e questo mese gli sfollati non percepiranno, dopo 5 anni, il compenso di 250 euro a famiglia che, per il Comune, si traduce in una spesa complessiva di 16 mila euro. Mercoledì, speriamo che l'assessore regionale possa mettere tutti gli attori attorno ad un tavolo per firmare il contratto e procedere al decreto definitivo di finanziamento".

"Il Comune si regge su un segreterario e soli due dirigenti, non abbiamo altre figure apicali. Oggi, il segretario, l'ingegnere e il ragioniere capo stanno male, a seguito dell'incidente, e sono assenti. Mancano dunque le figure apicali e stiamo vedendo come procedere per la nomina di un segretario e un diritente a scavalco. Nonostante queste difficoltà, il Comune deve andare avanti. Si deve capire che siamo in una situazione di emergenza e ci sono 20 mila cittadini che devono essere amministrati".