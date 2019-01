Reddito di cittadinanza, Caf presi d'assalto: tutti a "caccia" di Isee e di "dritte"

Caf presi d'assalto. Da un paio di giorni, i Caf di Agrigento e provincia, registrano un incremento - un vero e proprio boom - di utenti. Accade nella città dei Templi, a Ribera, Favara, Canicattì e Licata. Una sola la parola chiave: reddito di cittadinanza. Gli agrigentini vanno a "caccia" di informazioni precise su come muoversi, ma soprattutto "bussano" agli sportelli del Caf per farsi rilasciare l'Isee.

"Al solo Caf del Villaggio Mosè - ha spiegato Maurizio Saia, responsabile della Cisl - abbiamo registrato un incremento di circa 20 persone al giorno. Chiedono tutti l'Isee perché si stanno appunto muovendo per capire se hanno, ufficialmente, o meno i requisiti e per avere la documentazione necessaria da allegare all'istanza".

Qualcuno, dopo aver ottenuto l'Isee, non può che scuotere la testa: il reddito è troppo alto e c'è il rischio che il proprio figlio disoccupato rimanga non soltanto senza reddito di cittadinanza, ma anche senza alcuna opportunità lavorativa. Alcuni accampano dunque un'ipotesi: e se facessi cambiare la residenza a mio figlio? Ad Agrigento, come nel resto della penisola, questo è il momento - verosimilmente - in cui si studiano e si pianificano le cosiddette "vie di fuga": ossia trovare un escamotage per rientrare, a pieno titolo, fra coloro che avranno diritto al reddito di cittadinanza.

La maggior parte di coloro che, invece, sanno d'aver diritto al reddito di cittadinanza - e lo hanno constatato vendendo il proprio Isee - si sofferma con gli addetti dei Caf per sapere a quanto ammonterà la somma mensile che potrà incassare. E' anche, dunque, il momento dei conteggi. Il via vai dai Caf, verosimilmente, andrà avanti anche nelle prossime settimane. Tutti a "caccia di Isee e di informazioni utili per provare a vedersi attribuire il reddito di cittadinanza.

I Caf, è bene chiarirlo, non sono naturalmente nelle condizioni né di fare i conteggi su quanto si potrà percepire mensilmente, né tanto meno di tracciare "strade di fuga" o escamotage per rientrare nel bacino del reddito di cittadinanza.