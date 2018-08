Villa Romana, la Regione stanzia 100 mila euro per rifare la copertura

L'assessorato regionale ai Beni culturali ha stanziato 100 mila euro per rifare la copertura in plastica che si trova sopra ad alcuni mosaici, dedicati alle divinità del mare, di Villa Romana fra Porto Empedocle e Realmonte. Si tratta di una soluzione d'emergenza - sollecitata dalla Sovrintendenza di Agrigento - per proteggere l'area dal sole e dalle piogge.

A Villa Romana, nel frattempo, la Sovrintendenza sta lavorando assieme all'università della Florida per studi che hanno già offerto una ricostruzione in 3D.