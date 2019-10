Ennesima rottura della condotta di Siciliacque, Realmonte resta a "secco"

Non arriva l'acqua al serbatoio "Gianpaolo", a Realmonte, in vista disservizi. A comunicarlo è stata la Girgenti Acque che, a sua volta, ha preso atto della segnalazione da parte di Siciliacque società di sovrambito di un guasto alla condotta di adduzione.

"Non essendo stato accumulato un volume di acqua sufficiente - dice una nota - la distribuzione idrica in programma nella giornata di oggi, nelle zone servite dal suddetto serbatoio, nel comune interessato, non verrà effettuata. Si informa che, ripristinata la regolare fornitura idrica, la distribuzione tornerà regolare, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici".