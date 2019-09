Eredità contesa? Litiga col fratello e lo colpisce in testa col piede di porco

Stavano litigando per la spartizione dell’eredità? Discussione, decisamente concitata, che è però finita nel sangue. Protagonisti due fratelli settantenni, di Realmonte. Uno è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento con un brutto trauma cranico. L’altro, il fratello che avrebbe colpito il congiunto con un piede di porco, rischia di finire – anzi quasi certamente vi finirà – nei guai con la giustizia. La sua posizione, ieri, risultava essere ancora al vaglio.

Fra i due fratelli, pare per la divisione di una eredità, all’improvviso, è scoppiato il diverbio: insulti e accuse reciproche hanno, di fatto, avuto la meglio. Uno dei due, stando a quanto è filtrato ieri dal riserbo investigativo, avrebbe, ad un certo punto della discussione, afferrato un piede di porco e si sarebbe scagliato contro l’altro, colpendolo, pare, più volte alla testa. Sono stati altri familiari e parenti ad intervenire e a riportare la calma. Subito, naturalmente, è scattato l’Sos per il ferito. L’anziano, con un’autoambulanza del 118, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento dove i medici di turno, dopo averlo fatto sottoporre a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti utili, gli hanno diagnosticato un trauma cranico e altre lesioni sparse sul corpo. La ferita alla testa è stata medicata con doversi punti di sutura. Dal pronto soccorso, come procedura esige, è stata data notizia dell’accaduto ai carabinieri della compagnia di Agrigento e al posto di polizia dello stesso presidio ospedaliero. Adesso, naturalmente, spetterà alle forze dell’ordine provare a fare piena chiarezza. Ieri, a quanto pare, la posizione del fratello che si era scagliato contro l’altro risultava essere ancora al vaglio. Rischia verosimilmente di essere denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento