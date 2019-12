Incendio nella cucina di una casa, allarme per le bombole: i pompieri evitano il peggio

Attimi di paura in via Roma, a Realmonte, per l'incendio di un appartamento che, per poco, non provocava lo scoppio di alcune bombole di gas presenti nella cucina. L'intervento dei pompieri, che per prima cosa hanno trasportato i recipienti metallici all'esterno della casa, è stato provvidenziale.

Il fuoco è stato generato in maniera accidentale e non si sono registrati feriti.