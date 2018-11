Quattro colpi di pistola contro l'auto, il sindaco di Realmonte Lillo Zicari nel mirino

"Sono tranquillo, in questi tre anni e mezzo non ho mai ricevuto minacce, né altro. Per domani sono stato convocato dal prefetto e dal questore. Non ho la più pallida idea su chi possa essere stato o su cosa abbia determinato questo inquietante episodio. Spetterà alle indagini dei carabinieri accertarlo"