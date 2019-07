"Trasloco" di discariche da Gela a Trapani, costi alle stelle: la protesta dei sindaci

Doccia fredda estiva per i Comuni di Naro, Ravanusa e Porto Empedocle che arriva dalla Regione Siciliana ed in particolare dal Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’assessorato all’Energia. "E sarà un salasso - spiegano le tre amministrazioni con una nota congiunta - per le già precarie condizioni economiche dei cittadini dei tre comuni agrigentini che godevano di una situazione più serena ed economicamente più accettabile per il conferimento dei rifiuti solidi urbani".

Con un nuovo decreto è stato determinato il dirottamento del conferimento dei rifiuti dei comuni di Naro, Ravanusa e Porto Empedocle da contrada Timpazzo, in territorio di Gela, all’impianto TMB di Trapani sito in contrada Belvedere gestito dalla società Trapani Servizi s.p.a..

Questo significherà per i cittadini di Naro, Ravanusa e Porto Empedocle un aggravio sui costi di conferimento per ogni mese rispettivamente di 12mila euro, 27mila e 39mila euro oltre naturalmente alle spese di trasporto e di carburante che faranno lievitare il costo del servizio.

La tariffa passa infatti dai 98 euro più iva di contrada Timpazzo ai 220 euro più iva richiesti dalla Trapani Servizi s.p.a..

Una situazione che ha mandato in escandescenza i sindaci dei tre paesi anche perché questo aggravio di costi arriva dopo l’approvazione del piano finanziario con somme non previste nei bilanci comunali e che faranno lievitare notevolmente la bolletta della Tari.

“Mentre "combatto" per l'affermazione della raccolta differenziata”, - il commento del sindaco di Naro - dicendo anche che questa buona prassi porterà ad incentivi per gli utenti che differenziano e contribuirà ad abbassare la tassa sui rifiuti, ecco che tutto è reso vano da un mero decreto dirigenziale regionale".

“Mi aspettavo dalla Regione - ha dichiarato il sindaco Carmelo D’Angelo - l’avvio dei cantieri per l’impianto di compostaggio nell’area industriale di Ravanusa ed invece ho ricevuto in regalo per i miei concittadini un aggravio di spese del 100% sul costo di conferimento”.

“Il raddoppio del costo dei conferimenti – ha detto il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - sarà insostenibile per i cittadini già vessati e per le casse comunali già in fortissima crisi di liquidità”.