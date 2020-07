Ravanusa "abbraccia" suor Agata Carmina: la parrocchiana ha dato i voti

Nella chiesa madre di Ravanusa, l'arciprete don Filippo Barbera e la comunità parrocchiale San Giacomo - Madonna di Fatima, ha accolto una giovane parrocchiana che da poco tempo ha dato i primi voti. Si tratta di suor Agata Carmina, una giovane parrocchiana divenuta suora.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Attorno all'Eucarestia - fanno sapere dalla parrocchia - insieme ai familiari e agli amici, la parrocchia ha reso grazie per questa vocazione figlia della comunità di Ravanusa, che come ha detto suor Agata deve essere un monito ai giovani di oggi di ritornare al centro della nostra vita, che è il tabernacolo, chiedendo a Gesù qual è la sua volontà per ognuno di noi".