"Illecita gestione dei rifiuti": due aree sequestrate e una denuncia

Due aree - una di 500 metri quadrati e l'altra di mille - venivano adibite a deposito incontrollato di rifiuti come rottami ferrosi e non, plastica da trattare, plastiche imballate e vetro. A scoprire l'illecita gestione dei rifiuti - a Ravanusa - sono stati i carabinieri del nucleo operativo ecologico (Noe) di Palermo, assieme ai militari della stazione cittadina. Le due aree esterne di una società che si occupa di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi sono state poste sotto sequestro. Il legale rappresentante dell'impresa è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato è gestione illecita di rifiuti. I carabinieri - secondo quanto ufficialmente ricostruito - avrebbero riscontrato difformità alle prescrizioni tecniche contenute negli atti autorizzativi rilasciati dagli enti preposti regionali e provinciali.

Il controllo, con sequestro e denuncia, è avvenuto durante i servizi di controllo alle attività produttive, industriali e commerciali in merito alle misure di sicurezza imposte dal Dpcm 26 aprile 2020.

Il valore complessivo ammonta a circa 200.000 euro.