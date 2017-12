"Un chilo di marijuana pronta allo spaccio", arrestato un disoccupato 33enne

"Trovato in possesso, durante una perquisizione, di un chilo di marijuana". E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato, un trentatreenne di Ravanusa.

I militari della compagnia dei carabinieri di Licata, da qualche settimana, tenevano d'occhio - secondo quanto è stato reso noto dal comando provinciale dell'Arma di Agrigento - il trentatreenne V. A.. Ad attirare l’attenzione degli investigatori sarebbe stato il tenore e lo stile di vita del giovane. Stile di vita definito "fuori portata per un disoccupato". I carabinieri hanno, dunque, fatto scattare una perquisizione nella sua abitazione e in pochissimo tempo hanno trovato un chilo di marijuana occultata all’interno di un vecchio mobile e strumenti utilizzati per pesare e confezionare lo stupefacente.

Sempre durante la perquisizione, i carabinieri hanno recuperato, nell’abitazione dell’arrestato, - prosegue la ricostruzione ufficiale del comando provinciale dell'Arma - anche un pugnale da combattimento di interesse storico. Si tratta di un’arma in dotazione all’esercito austriaco durante la prima guerra mondiale, pugnale che i soldati avevano in dotazione fino al 1918.

Il ravanusano arrestato è stato posto agli arresti domiciliari. "La droga sequestrata al dettaglio avrebbe fruttato oltre 3000 euro - concludono la ricostruzione i carabinieri - . Adesso sarà ora oggetto di analisi qualitative e quantitative per evidenziarne il potenziale in termini di principio attivo e dosi ricavabili".