L'arresto dell'impiegato comunale, le telecamere hanno documentato i passaggi di denaro: ecco le immagini

L'impiegato comunale infedele è stato arrestato, in flagranza di reato, perché la Procura della Repubblica di Agrigento - con in testa il procuratore capo Luigi Patronaggio e il pm Paola Vetro - non si sono accontentati delle scarne denunzie e dei sospetti. E' stata collocata dunque una ambientale e una telecamera. Ed è in questo modo che il 54enne, dipendente del Comune di Ravanusa, è stato incastrato.

Il danno che avrebbe determinato è tanto per il Comune di Ravanusa che per lo Stato al quale dovevano affluire le somme sottratte ed intascate.