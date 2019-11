Balordi in azione in piazza Cavour, rapina alla posta centrale: malviventi in fuga

Malviventi in azione alla posta centrale. Dei balordi, quasi certamente incappucciati, hanno fatto irruzione agli uffici postali di piazza Cavour, a Favara. I rapinatori - in tutto due - erano armati ed hanno seminato il panico tra gli impiegati. I balordi si sono fatti consegnare il bottino per poi darsi alla fuga a piedi. Lanciato l’allarme, nella centrale piazza Cavour, si sono precipitati i militari dell’Arma.

I carabinieri della tenenza di Favara dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini. Intanto, è caccia aperta ai balordi che hanno agito in pieno giorno. Non è chiaro se fossero italiani o immigrati. Non è la prima volta, probabilmente non sarà neanche l’ultima, che gli uffici postali dell’Agrigentino vengono presi di mira. Non è stato, al momento, quantificato il bottino portato via dai rapinatori, ma secondo le prime testimonianze si aggirerebbe intorno alle 750 euro.