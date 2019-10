Rapina a mano armata in pieno giorno, derubato un corriere: portati via pacchi e soldi

Pomeriggio da incubo per un corriere dell’Agrigentino. L’uomo è stato fermato e derubato da due balordi. Uno dei dipendenti della Brt spedizioni non ha potuto fare nulla davanti ai due criminali che travisati e armati di pistola hanno portato via diversi pacchi pronti alla consegna ed anche 500 euro. Soldi, cash, che il corriere aveva in tasca.

Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, in via Ascoli a Canicattì. I due balordi sono riusciti a fuggire portando con sè il bottino. Scattato l'allarme sono partite le indagini da parte dei carabinieri di Canicattì. Toccherà ai militari dell'Arma riuscire a ricostruire l'identikit dei due ladri. L'uomo, il corriere che si occupa delle spedizioni, è ovviamente sotto choc.