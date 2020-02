Cane malato rinchiuso in un sacchetto e gettato via: lotta tra la vita e la morte

Ammalato, dolorante, rinchiuso dentro un sacco dei rifiuti e buttato via, come un oggetto rotto. E' una terribile nuova storia di maltrattamento nei confronti degli animali quella che emerge dal racconto dei volontari del centro "Hope".

"Abbiamo visto la sua foto da un social network - dicono sui social - , e a distanza di ore andando sul posto indicatoci era ancora lì! È stato ore a terra in quella bara di plastica che gli è stata legata addosso. È stato subito recuperato e portato in clinica veterinaria. Questa storia - dicono - non è solo di indifferenza, questa non è una storia solo di crudeltà, questa è una storia di vergogna assoluta perché metterei 100 mani sul fuoco che tutti quelli che l hanno visto non gli hanno dato soccorso portandolo dal veterinario perché l'ignoranza che regna nei cuori di molte persone gli avrà fatto credere che poteva essere contagioso. Viviamo - conclude la volontaria - in una società in cui ormai qualunque cosa viene pubblicata sui social, spesso si parla di questo come una cosa negativa ma oggi se siamo qui e abbiamo potuto dare aiuto a questa piccolo è solo grazie ad un post su Facebook".

Il cane è stato appunto condotto dal veterinario, dove gli sono state prestate le prime cure. Al momento è in gravi condizioni ed è costantemente monitorato. Soffre di alcune patologie connesse alla puntura di zecche e zanzare. Il rifugio "Hope" chiede aiuto a chiunque volesse fare donazioni per sostenere il costo delle cure.

