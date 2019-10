Servizio idrico, il comitato invia diffida: "Non pagheremo più le bollette"

"Prima di pretendere il pagamento a misura vadano ad aggiustare le reti per garantire l'erogazione continua, ci diano acqua di buona qualità per poterla bere ed evitare di acquistare acqua in bottiglie plastica, che è usanza d'obbligo a Raffadali, e stabiliscano una tariffa sociale sostenibile evitando bollette di 1.000 euro per nuclei familiari di 4 persone". Lo scrive Stefano Cardella, il promotore del comitato civico per l'acqua e altri diritti di Raffadali dove torna a farsi forte la protesta.

"Sono il promotore di una raccolta firme di cittadini di Raffadali, inoltrata all'Ati e al prefetto. Con la raccolta firme chiedevamo - spiega - il blocco della tariffa a contatore . Ben 200 firme raccolte, una per nucleo familiare. Ancora attendiamo risposta. Nell'attesa per la costituzione del nuovo gestore pubblico, ho inviato una diffida - sottoscritta da ben 190 utenti intestatari di contatore - spiegando che non avremmo più pagato la bolletta da loro inviateci, ma pagato quanto gli altri utenti forfettari. Per quest'ultima - inoltrata circa due settimane fa al prefetto, all'Ati e alla Girgenti Acque - come al solito attendiamo risposta. I cittadini protestano contro il fatto che, per anni, pur avendo pagato una bolletta idrica troppo esosa non hanno mai avuto nessun diritto o servizio aggiuntivo rispetto agli utenti forfettari. Ci hanno servito con turni di 10/13 giorni - prosegue Cardella - e con una qualità dell'acqua non buona da bere".