Cestelli di rifiuti non svuotati e colonie di ratti, scoppia la protesta

Sabato scorso non è stato raccolto il vetro. Ieri è saltata la raccolta dell'indifferenziata e oggi quella della plastica. Gli abitanti del condominio lotto 5 di viale Gian Lorenzo Bernini sono, legittimamente, su tutte le furie e la loro mail di protesta è stata indirizzata anche ai carabinieri, nonché al legale Angela Zambuto.

"Non si sa il motivo di tale mancato ritiro considerato che il resto delle vie cittadine è regolarmente servito, vedasi via Pier Santi Mattarella alle 8 di ogni mattina, - hanno scritto gli abitanti del condominio - . Da sottolineare che in alcuni sacchi sono ben evidenti gli ausili per pazienti affetti da incontinenza o altre patologie. Rifiuti che hanno bisogno di uno smaltimento immediato. Appare necessario che i responsabili della gestione del servizio di raccolta si adoperino con tempestività a risolvere tale inadempienza o quantomeno comunicare il motivo di essa. Desideriamo inoltre sapere come e quando i responsabili della gestione della raccolta intendono far fronte a tale problematica, di non poco conto, tenendo anche in considerazione i rischi igienico-sanitari a cui questa zona è quotidianamente, e sicuramente arbitrariamente, sottoposta - hanno incalzato gli agrigentini - . La zona è vissuta da numerose 'tribù' di ratti, abbastanza cresciuti".