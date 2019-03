In coma dopo l'incidente, fidanzata avvia una raccolta fondi: Pasquale vola in Austria

Si accendono nuove speranza per Pasquale Bonfante, menfitano che è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Il ragazzo nel marzo del 2018 è rimasto gravemente ferito in uno scontro sulla Palermo – Sciacca. Pasquale era a bordo della sua auto, quando si scontrò frontalmente contro un cambio. A distanza di un anno il ragazzo si trova in uno stato di minima coscienza.

La fidanzata Ylenia ha dato vita ad una raccolta fondi. La giovane, che con il suo gesto aveva commosso tutti. L'amore sopra ogni cosa, la ragazza non si è mai arresta ed ha avuto ragione. “Ha bisogno di un centro riabilitativo moderno con macchinari all’avanguardia”. Questo scrive Ylenia. Oggi, le cose, sembrerebbero essere cambiate. Dopo gli appelli e la raccolta, Pasquale, è stato trasferito in Austria.

“Questo – dice Ylenia – è stato possibile grazie a voi. Associazioni, organizzatori di eventi, negozi a cui hanno aderito al salvadanaio di raccolta, amici, parenti e tutte quelle persone che di buon cuore hanno voluto contribuire per dare una nuova possibilità a Pasquale di riprendere la propria vita in pugno e di tornare a sorridere. In questa nuova struttura all'avanguardia Pasquale inizierà un nuovo ciclo di cure neuro riabilitative con la successiva possibilità di interventi chirurgici, dove la degenza è costosissima con una spesa di circa mille euro al giorno. Con l'importo raccolto riusciremo a coprire le spese mediche per i primi tre mesi. Chiunque volesse continuare a contribuire oppure organizzare eventi può liberamente farlo con lo scopo di poter proseguire con le cure e il percorso neuro riabilitativo”.