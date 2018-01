Ladri "visitano" un magazzino, portato via un trattore di oltre 15 mila euro

Hanno forzato la finestra del magazzino rurale, si sono intrufolati e hanno portato via un trattore. Colpo da circa 15 mila euro, quello messo a segno in contrada Padre Eterno a Racalmuto. I malviventi, sembra scontato, sapevano dell’esistenza del trattore all’interno del magazzino perché hanno portato via soltanto quel mezzo agricolo, senza cercare, né toccare altro.

A fare la scoperta, nel momento in cui si è recato in contrada Padre Eterno, è stato il proprietario del magazzino: un favarese di 43 anni. L’agricoltore non ha potuto far altro, non appena si è accorto dell’effrazione, che chiamare i carabinieri. E i militari dell’Arma di Racalmuto hanno avviato le indagini.

Nei giorni scorsi, dall’altra parte del paese: contrada Fontana del Raffo, i ladri avevano portato via, praticamente con le stesse modalità, una motozappa di proprietà di un pensionato. Allora il danno fu di 500 euro.