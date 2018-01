A fuoco un deposito di paglia e fieno, apprensione e soccorsi a Racalmuto

Una sessantina di balle di paglia e fieno sono andate a fuoco, all'alba, mentre erano custodite all'interno di un vecchio deposito di cortile Palestro che sorge come perpendicolare alla centralissima via Roma di Racalmuto.

Erano le 5,15 quando i vigili del fuoco raccoglievano l'Sos. A lanciarlo, un racalmutese che si era accorto del fumo che fuoriusciva da quel piccolo deposito. Tre le squadre dei pompieri che sono, poco dopo, giunte sul posto. Al lavoro, per stabilire cosa sia effettivamente accaduto, anche i carabinieri.

In azione anche gli operai dell'Enel che si sono occupati di rimuovere un gigantesco cavo per far accedere un bobcat. Soltanto con questo mezzo, infatti, la paglia e il fieno - o comunque quel che ne rimane - verranno rimossi dall'interno del deposito per poi essere "raffreddati". Nessuna ombra di dubbio sul fatto che il rogo si sarebbe sviluppato per cause accidentali. Mattinata di apprensione, inevitabilmente, per quanti vivono nella zona di cortile Palestro, almeno fino a quando i cittadini non hanno avuto la consapevolezza che non c'era alcun rischio.