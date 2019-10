Corso Garibaldi è in penombra, 70 mila euro per le luci a Led

Corso Garibaldi, il “cuore” di Racalmuto, in molti tratti, è in penombra. Se non addirittura al buio. Il Comune, amministrazione e funzionari, hanno deciso di correre ai ripari e c’è un progetto – di complessivi 69.950,42 euro - per la sostituzione dei corpi illuminanti a tecnologia a Led. Per realizzare concretamente il piano dei lavori è stata avviata una procedura negoziata.

La spesa – decisamente importante visto che si tratta di quasi 70 mila euro – verrà totalmente fronteggiata nella misura in cui verrà erogato, hanno scritto dal Municipio, il contributo previsto dal decreto legge “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”. Contributi – da parte del ministero dello Sviluppo economico - che, di fatto, mirano a sostenere i progetti di efficientamento energetico e lo sviluppo territoriale sostenibile.

L’indagine di mercato, da effettuare in maniera elettronica, è stata già avviata e sono state invitate tre ditte operanti nel settore della pubblica illuminazione. “In caso di parità d’offerta – rendono noto dal Comune – si procederà al sorteggio. La stazione unica appaltante (il Municipio ndr.) si è riservata anche la facoltà di procedere all’aggiudicazione definitiva della fornitura e del servizio anche nel caso dovesse giungere una sola offerta”.

Tutto questo naturalmente per provare a fare in fretta e a tamponare le situazioni di criticità che potrebbero determinarsi in quello che è il corso principale di Racalmuto. Corso Garibaldi in un tratto - quello che verrà interessato dalla sostituzione dei corpi illuminanti, collocando quelli a Led – è, del resto, veramente in condizioni di penombra, se non quasi completamente al buio.