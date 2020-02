Arrivano panchine e fioriere per piazza Crispi, polemiche pronte a riesplodere?

Le polemiche al vetriolo sui lavori di riqualificazione di piazza Crispi – dove è stata sradicata la fontana che, per 40 anni, ha adornato lo slargo – sono andate in archivio ancor prima che il cantiere venisse ultimato. Ma non è escluso che possano tornare a rifiorire ben presto, magari quando verranno collocati i nuovi arredi – panchine e fioriere – proprio su piazza Crispi. Di fatto, in realtà, a tantissimi racalmutesi quella piazza non piace proprio.

E non soltanto perché non c’è più la “tradizionale” fontana, ma perché sembra decontestualizzata con quello che è un centro storico. Panchine e fioriere, a prescindere dalle discussioni e dalle polemiche, sono in arrivo. E’ stata, infatti, aggiudicata in via definitiva la fornitura e la posa delle panchine, delle fioriere e degli altri elementi d’arredo previsti in piazza Francesco Crispi. L’aggiudicazione è stata fatta – per 13.560 euro, oltre Iva, - ad una impresa di Agrigento. Adesso, al Comune di Racalmuto daranno corso a tutti i passaggi burocratici necessari per arrivare alla firma del contratto.