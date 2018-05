Quattromila autodenunce Tari, Firetto: "Prendiamo esempio da Giardina Gallotti"

“Abbiamo superato il muro delle quattromila autodenunce Tari”. E’ questo l’annuncio del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Il primo cittadino prende in esempio Giardino Gallotti. Firetto, ha incontrato gli abitanti della frazione agrigentina.

"Loro - ha detto il sindaco – costituiscono un ottimo esempio di come si pratica la raccolta differenziata. A Giardina Gallotti differenziano tutti, non c’è neanche un sacchetto per strada”.