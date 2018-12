Via Scimé e via Mattarella, saranno giorni di "passione" per il traffico

Previsti lavori nelle vie Scimè e Mattarella, imposto il semaforo e il senso alternato in uno dei tratti più a rischio ingorgo della città. L'ordinanza è stata firmata nella giornata di oggi per consentire lo svolgimento di alcune attività manutentive sulla sede stradale realizzate per conto di Ferrovie Italiane. I lavori "occuperanno parte della carreggiata non lasciando spazio sufficiente al doppio senso di marcia" e sarà quindi necessario provvedere al restringimento della carreggiata e al senso unico alternato con l'utilizzo di un impianto semaforico.

Questo dal 3 al 21 dicembre, quando tutto dovrà essere rimesso in pristino. Nel frattempo però il traffico in quelle aree sarà messo a dura prova: questa strada, infatti, oltre a condurre verso la Statale 640 e l'area dell'ex ponte Petrusa, consente di raggiungere via Quartararo, sede di tre istituti scolastici e del Consorzio universitario di Agrigento ed è intensamente percorsa anche da bus che accompagnano gli studenti. L'installazione di un impianto semaforico potrebbe, già da domattina, rendere complessa la viabilità dello stesso Quadrivio Spinasanta.