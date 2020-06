Punto da un'ape va in choc anafilattico, 28enne in gravi condizioni

Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 28anni. L'uomo, punto da un'ape, è stato trasportato d'urgenza in ospedale. L'agrigentino è in choc anafilattico. Il giovane era in auto con la fidanzata, a Cammarata, quando è stato punto da un’ape entrata dal finestrino. Subito, secondo il racconto della ragazza, ha avvertito un forte dolore manifestando immediatamente problemi respiratori. Sono stati attimi di grande paura.

La fidanzata lo ha portato in macchina al presidio d'emergenza di Cammarata dove il giovane sarebbe arrivato già in condizioni gravissime. Il medico di guardia ha contattato il 118 che ha provveduto a inviare l’elisoccorso dalla centrale di Caltanissetta.

Il ventottenne, che era in arresto cardiorespiratorio, è stato ventilato, massaggiato, intubato e trasportato all’ospedale Sant’Elia. Le sue condizioni sono drammatiche. Il giovane lotta tra la vita e la morte.