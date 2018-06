A spasso per "Girgenti", i giovani ripuliscono il centro storico

I giovani ripuliscono il centro storico. “Ci siamo messi in campo per dare la nostra vicinanza alla città”. E’ questo il commento dei volontari che questa mattina sono stati impegnati nella pulizia della via Belguardo.

Al lavoro i componenti del gruppo: Giovani del centro storico di Agrigento, coordinato Da Mattias Lo Pilato, con Giovanni Burgio ed Marco Casà.