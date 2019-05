Pulitzer, il fotografo Giacomo Palermo in corsa per il riconoscimento

"Pulitzer prizes 2020" o, semplicemente, premio Pulitzer: c'è anche un fotografo riberere tra i partecipanti alla prossima edizione. La notizia è riportata dal quotidiano La Sicilia in edicola oggi. Si chiama Giacomo Palermo e il lavoro preso in esame dalla commissione del prestigioso premio internazionale riguarda delle immagini scattate al missionario Biagio Conte durante il suo sciopero della fame dei mesi corsi, quando protestò per contestare il decreto di espulsione per il ghanese Paul.

Le immagini sono entrate nella categoria "breaking news photography".