Psicosi Corona virus, Firetto "zittisce" tutti e pranza in un ristorante cinese

Importante messaggio da parte del sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Il primo cittadino, quest'oggi, ha scelto di pranzare in un noto ristorante cinese del Villaggio Mosè, aperto in città dal 2016. La psicosi del Corona virus ha messo in ginocchio l'economia cinese della città.

Per questo, l'amministrazione comunale ha voluto così esprimere la propria vicinanza alla comunità cinese presente in città in relazione all'epidemia del coronavirus.