"Minore fatta prostituire dalla madre", due rinvii a giudizio e in tre all'abbreviato

Due rinvii a giudizio e tre imputati giudicati con il rito abbreviato. Il gip del Tribunale di Palermo, come racconta il Giornale di Sicilia in edicola oggi, così ha deciso nella vicenda riguardante i presunti abusi sessuali, a Menfi ed a Gibellina, a carico di una minore di 14 anni. La ragazzina, secondo l'accusa, era stata costretta a subire rapporti sessuali con l'avallo della madre, che l'avrebbe accompagnata dai clienti che per averla avrebbero pagato tra le 30 e le 200 euro.

Il giudice, dice il quotidiano palermitano, ha rinviato a giudizio Pietro Civello, di 63 anni, di Gibellina, e Vito Sansone, di 43 anni, di Menfi. All'abbreviato andranno invece, i menfitani Calogero Friscia, di 25 anni, e Vito Campo, di 69, oltre che la mamma della ragazzina, di cui si omettono le generalità al solo fine di tutelare la vittima.