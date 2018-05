Tredici ore d'attesa per una radiografia, caos e disagi al pronto soccorso

Tredici ore al pronto soccorso, dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento, per una radiografia. A denunciare pubblicamente - attraverso Facebook - quanto ha vissuto è stato il noto imprenditore agrigentino Giovanni Parisi. "Dopo un banale incidente con la moto sono arrivato in ospedale, con l'ambulanza, e mi hanno posteggiato su una lettiga in corridoio, con altri 100 pazienti, in attesa di una visita - ha raccontato sul social network Parisi - . Senza nessuna visita, dopo le radiografie, mi hanno dimesso. E lo hanno fatto senza nessun 'conforto umanitario' né dei medici, né del personale presente - ha spiegato - . Tredici ore senza acqua, né cibo - ha tenuto a sottolineare, arrabbiato - . Vergogna, ormai siamo davvero un popolo destinato a far parte del terzo mondo".

"Ho provato grande pena per la gente presente priva di assistenza, in attesa di una visita. Due medici e due infermieri - ha spiegato l'imprenditore agrigentino, che ha riportato un brutto trauma ad un ginocchio e al collo, - non possono gestire il pronto soccorso di un ospedale che ha un bacino di circa 200 mila persone. Chiedo al managment inadeguato, con stipendi da favola, se i loro congiunti hanno lo stesso trattamento".

Quanto è accaduto all'imprenditore Giovanni Parisi non è purtroppo il primo caso, né probabilmente sarà l'ultimo. Le proteste di cittadini, bisognosi di assistenza, si ripetono - proprio per le interminabili attese - ciclicamente. Poco personale - troppo poco - in servizio per fronteggiare il numero di persone che si riversa sulla struttura sanitaria di contrada Consolida.