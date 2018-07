Promozione del territorio, biciclette gratis per turisti e bagnanti

Biciclette gratis per i turisti, i bagnanti e gli avventori dei locali pubblici. L'idea - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - è della nuova amministrazione comunale. E lo scopo è quello di qualificare l'offerta turistica, promuovendo la valorizzazione del territorio. Per mettere in pratica il progetto, il Comune ha pubblicato un avviso pubblico: vuole concedere l'utilizzo gratuito di determinate biciclette, nuove di fabbrica, nonché caschi per adulti e bambini. Nello specifico si tratta di 49 biciclette che l'ente ha acquistato per distribuirle ai gestori dei lidi e delle strutture ricettive situate nell'area balneare di Menfi.

Gli interessati potranno fare domanda entro il 2 agosto per l'assegnazione, in comodato d'uso gratuito, di bici e attrezzature fino al 30 settembre.