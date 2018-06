Miss Reginetta d'Italia 2018, si è conclusa la prima tappa agrigentina

Si è conclusa ieri la prima tappa agrigentina del concorso nazionale di bellezza femminile “Miss Reginetta d’Italia”, in un ristorante di Villaggio Mosè.

In giuria erano presenti: Mary D’Agostino, sarta ed esperta di creazione abiti; Tito Baldacchino, della farmacia comunale di Agrigento, presidente di giuria; Giovanna Tuttolomondo, funzionario dell’Asp di Agrigento; Nino Grisafi, attore; Calogero Speziale, segretario provinciale pubblica amministrazione; Kalos Longo, photoreporter di Agrigentooggi. L’evento è stato condotto dal presentatore Bepi Amorelli.

E’ stata assegnata la prima fascia da finalista regionale a Serena Trupia di 15 anni. La prossima tappa di selezione si svolgerà il prossimo 14 giugno ad Aragona. Sono aperte le iscrizioni gratuite.

Sono in programma altre quattro tappe con premiazione, in ciascuna, di una ragazza, mentre nel corso della finale provinciale che si terrà a Naro nel prossimo mese di luglio, con il patrocinio del Comune, verranno assegnate 5 fasce da finalista regionale per un totale di 10 fasce totali. Le dieci finaliste regionali avranno accesso diretto alla finale regionale che avrà luogo il 21 agosto prossimo a Marina di Ragusa.