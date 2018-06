Prima scuola di specializzazione in "musicoterapia" nell'Agrigentino, il progetto di "Notevoli Note"

Una scuola di specializzazione in Musicoterapia, l’unica ad Agrigento. E’ questa l’idea che si è trasformata in progetto esecutivo: ʹNotevoli Noteʼ e l’Université Européenne Jean Monnet di Bruxelles hanno dato vita ad un vero e proprio centro studi.

Promotore dell’iniziativa è la docente Pinella Sciacca, presidente del centro Studi e Ricerche in Musicoterapia ʹNotevoli Noteʼ. Al suo fianco il Prof. Paolo Padalino, musicista, musicologo, direttore d'orchestra, musicoterapeuta e formatore presso il ʹCentre Culturel Européen Jean Monnet Asblʼ di Bruxelles. Sarà lui il titolare della cattedra in Musicoterapia, vice presidente e coordinatore del corso di specializzazione. L’accordo è siglato, da settembre prenderanno il via le ammissioni e da ottobre partiranno i corsi.

“E’ un traguardo importante – ha detto la prof.ssa Pinella Sciacca ad AgrigentoNotizie – sono felice e orgogliosa di portare in città un progetto così serio e ambizioso. Abbiamo avuto l’ok da parte dell’università di Bruxelles, una delle eccellenze in questo campo. Questo speciale viaggio prenderà il via ad ottobre, non vedo l’ora di cominciare".