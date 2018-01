Presepe vivente di Montaperto al gran finale: arrivano i Re Magi e gli "angeli luminosi"

Ultimo giorno per visitare il presepe vivente di Montaperto. Il borgo agrigentino, oggi, dalle 17,30 in poi, aprirà le porte per accogliere i Re Magi che giungeranno alla caratteristica grotta dove ad attenderli sarà presente la Sacra Famiglia.

Moltissimi i visitatori che, in questi giorni, hanno potuto apprezzare il presepe, tra memoria, sacralità e arte grazie anche alle performance di Valeria Micciché e del maestro Peppe Cammarata, i musicisti della “novena di Giurgenti”. Per il gran finale, tornerà anche lo spettacolo degli angeli luminosi.