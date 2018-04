Presentato con un anno d'anticipo il Mandorlo in Fiore, Firetto: "Promozione che funziona"

È stata presentata questa mattina nella sede della Stampa Estera a Roma, l’edizione 2019 della “Festa del Mandorlo in Fiore”. Alla giornata ha preso parte anche il sindaco di Agrigento, Calogero Firetto. Presenti anche i vertici del Parco archeologico Valle dei Templi, Bernardo Campo, Giuseppe Parello e Franco Bernabè, quest’ultimo presidente della Commissione nazionale per l’Unesco.

“Promuovere per tempo il Mandorlo in Fiore, come festa della Sicilia, - ha detto Firetto – è importante. E’ anche l'occasione per comunicare che la porta del Mediterraneo ha rappresentato l’incontro di genti, in un segno primordiale che tenta di declinare armonia e concordia tra i popoli. Con un anno di anticipo annunciare ai Paesi esteri, che guardiamo con tanto attenzione, fare buona promozione sta davvero funzionando".