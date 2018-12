I 92 precari stabilizzati a Ravanusa, il plauso della Cgil

La stabilizzazione dei 92 precari al Comune di Ravanusa viene accolta con grande entusiasmo dalla Fp Cgil di Agrigento.

Il coordinatore provinciale Enti Locali, Pietro Aquilino, dichiara: “Un plauso va alla segretaria ed al gruppo dirigente del Comune di Ravanusa, che su indirizzo dell’amministrazione comunale attualmente in carica, ed in particolare del sindaco Carmelo D’Angelo, hanno dato seguito a quanto precedentemente concordato con le organizzazioni sindacali di categoria in sede di contrattazione decentrata, proseguendo il percorso già iniziato con la delibera di giunta municipale n. 134 del 24/11/2017, e conclusosi ieri con la firma dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, di tutto il personale, ormai ex “precario” del Comune di Ravanusa”.

Con la firma dei contratti a tempo indeterminato, ieri, è stata sancita, dopo un trentennio, la fine del precariato al comune di Ravanusa, “contribuendo a dare – dice Aquilino – una buona dose di serenità ai dipendenti ed alle loro famiglie, che adesso guarderanno più fiduciosi al loro prossimo futuro di dipendenti comunali. Certi che l’atteggiamento dell’amministrazione e del sindaco del Comune di Ravanusa, sarà da esempio per tutti i sindaci ed amministratori degli Enti Locali, che ancora oggi stentano nell’avviare i predetti percorsi di stabilizzazione, affinché, nel rispetto della norma attualmente vigente e per quelle che sono le proprie capacità assunzionali, possano dare inizio, ad un percorso virtuoso che possa concludersi con le definitive stabilizzazioni del personale precario attualmente utilizzato dagli stessi”.