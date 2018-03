Posteggiatore colpito da "Daspo urbano" trovato al "lavoro": denunciato

Per 12 mesi – per effetto del “Daspo urbano” - non avrebbe potuto più rimettere piede nello slargo, utilizzato come parcheggio, di via Gioeni. Lo ha invece rifatto. E su segnalazione al 113, da parte di alcuni automobilisti che sarebbero stati infastiditi, in via Gioeni si è precipitata la pattuglia della sezione “Volanti”.

Gli agenti – coordinati dal vice questore aggiunto Cesare Castelli - hanno accertato che quel posteggiatore abusivo in quello slargo non avrebbe potuto affatto starci. Per l’inottemperanza alle prescrizioni del “Daspo urbano”, il cinquantaquattrenne agrigentino è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Ed è il secondo caso. La seconda volta, nella storia della città dei Templi, che dopo il “Daspo urbano” si arriva ad una denuncia penale.

La polizia di Stato, negli ultimi mesi, sta concretamente, ripetutamente, cercando di fronteggiare un fenomeno: quello dei posteggiatori abusivi che ad Agrigento, come in molte altre realtà, non s'è mai riusciti a sradicare. E' un problema - come dimostra la cronaca quotidiana - che, però, si ripropone sistematicamente. Ne è ben consapevole il questore Maurizio Auriemma che fin dal suo insediamento ha disposto controlli sistematici, firmando poi, appunto, i “Daspo urbani”.