"Trasportava rifiuti di notte", pizzicato e denunciato un netturbino

Trasportava rifiuti urbani e speciali senza alcuna autorizzazione. E lo faceva – stando all’accusa formalizzata dai carabinieri – durante le ore serali, con una Ape 600 Piaggio senza alcuna copertura assicurativa. A finire nei guai, con una denuncia penale sulle spalle, è stato un netturbino empedoclino di 59 anni. Sia l’Ape 600 – perché appunto senza assicurazione – che i due quintali di rifiuti urbani e speciali sono stati posti sotto sequestro. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle, adesso, dopo aver formalizzato denuncia e sequestri, stanno cercando di vederci chiaro. Da dove provenivano tutti quei rifiuti? E dove, soprattutto, erano diretti? Sono questi alcuni degli interrogativi ai quali dovrà rispondere l’inchiesta avviata dai militari dell’Arma.

Il cinquantanovenne è incappato in un posto di controllo dei carabinieri predisposto in centro città. A quanto pare, non avrebbe saputo dare indicazioni precise su tutti quei rifiuti. Appena qualche settimana addietro, per il “caso” Porto Empedocle, era stato – durante la conferenza stampa per illustrare i dettagli dell’operazione denominata “Kaos” – il procuratore capo Luigi Patronaggio a lanciare l’allarme. Allora era stato scoperto che una piazzola del Caos era stata trasformata in una discarica a cielo aperto.