Ladri "visitano" villetta estiva, è stato un buco nell'acqua?

S’intrufolano in una casa estiva di Lido Marinella, disabitata in questo periodo dell’anno. Rovistano fra armadi e cassetti e poi, dopo aver messo tutto a soqquadro, vanno via – forse – a mani vuote. A fare la scoperta, nel momento in cui è andato nella zona dei lidi di Porto Empedocle, è stato il proprietario della residenza estiva. L’uomo ha richiesto, giustamente, l’intervento dei poliziotti e sul posto si sono recati gli agenti del commissariato “Frontiera”.

Pare che dalla residenza non manchi nulla, ma lo stesso proprietario si è riservato di effettuare un approfondito controllo e di dichiarare, in sede di denuncia, se e cosa effettivamente i ladri sono riusciti ad arraffare. I poliziotti hanno, naturalmente, già dato un’occhiata in giro per vedere di scovare tracce o indizi. L’attività investigativa verrà amplificata nel momento in cui sarà formalizzata la denuncia.