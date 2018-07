"Stessa spiaggia, stesso mare" per i padroni e i loro cani

Venne inaugurata, in maniera sperimentale, il 13 luglio del 2015. Anche per quest’anno, per i cani e i loro padroni: “stessa spiaggia, stesso mare”. Perché, a Porto Empedocle, fra il molo di Ponente del porto e la centrale termoelettrica dell’Enel, sulla cosiddetta “Spiaggetta”, sarà consentito – fino al termine della stagione balneare 2018 - l’accesso ai cani.

“La porzione di Ponente della spiaggia libera, in cui è consentito l’accesso di cani, è individuata da apposita segnaletica e da rete mediana di delimitazione, al fine di suddividere tale area dalla porzione di Levante riservata esclusivamente ai bagnanti” – ha scritto nella sua ordinanza il comandante della Capitaneria di porto: il capitano di fregata Filippo Maria Parisi.

I proprietari dei cani sono obbligati ad “accedere esclusivamente dal passaggio pedonale presente sul molo di Ponente, mantenendo idonea distanza di sicurezza dai bagnanti; a mantenere sempre il proprio cane al guinzaglio, a munirlo di idonea museruola, per evitare ogni potenziale rischio e a controllare scrupolosamente e senza soluzione di continuità, per motivi di sicurezza, il comportamento del cane e, in caso di temporaneo affidamento ad altri, affidare il cane a persone in grado di gestirlo in maniera responsabile”.