"Hanno catturato un centinaio di ricci", scatta una multa da 4 mila euro

Avevano catturato un centinaio di ricci. Una segnalazione, giunta al 113, ha segnalato il “caso” e i poliziotti della squadra Nautica sono immediatamente intervenuti. Al molo di Porto Empedocle, i poliziotti della squadra Nautica – che dipendono dall’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Agrigento – hanno bloccato un gruppetto di empedoclini e gli sono state elevate sanzioni amministrative per ben 4 mila euro. I ricci, visto che erano stati appena presi, sono stati subito rimessi in mare. Non è stato necessario, non in questo caso infatti, l’intervento del servizio Veterinario dell’azienda sanitaria provinciale di Agrigento.

Ancora una volta, ad essere determinate è stata la segnalazione giunta alla centrale operativa della polizia di Stato, il 113 appunto. E il commissario capo Francesco Sammartino, neo dirigente dell’ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura, anche ieri ha ribadito la necessità della collaborazione fra cittadino e polizia di Stato. “La sezione ‘Volanti’ è composta dagli uomini che fanno il primo intervento sul territorio – ha spiegato, a margine della sua presentazione fatta dal questore Maurizio Auriemma - . Sono i poliziotti che stanno sempre vicini ai cittadini, alle loro esigenze e alle loro richieste. Rinnovo, dunque, l’invito a collaborare e a segnalare. La polizia è al fianco dei cittadini e ogni volta che ci sarà una chiamata al 113, gli agenti tempestivamente arriveranno sul posto”.