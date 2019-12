"Piove" nella galleria del Caos, l'Anas trova una soluzione tampone

Piove nella galleria del Caos, all'ingresso di Porto Empedocle. Le gocce cadono - stando a quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - da una sorta di griglia posta sul soffitto del tunnel. Anas per evitare che si formino pozzanghere ha piazzato un tubo di scolo che consente all'acqua di defluire ai margini della strada. Una situazione di fatto che va, per come attualmente l'Anas sta facendo, continuamente monitorata.