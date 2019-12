Il Consiglio ha detto "sì": in vendita 39 alloggi e 8 terreni

Quasi quaranta – 39 per la precisione – alloggi fra le vie Favignana, Lipari, Dello Sport, Berlinguer e Alcide De Gasperi, per un totale di quasi un milione e mezzo di euro. Ma anche terreni, otto per la precisione, non strumentali alle funzioni istituzionali del Comune. Il consiglio comunale di Porto Empedocle ha approvato il piano di alienazione per l’anno 2019 del Municipio.

La Giunta Carmina, già alla fine dello scorso ottobre, ha individuato gli immobili non strumentali che vanno inseriti nel piano delle alienazioni e valorizzazione. Il settore Patrimonio ha attivato, dunque, una procedura di ricognizione nell’ambito dei beni immobili di proprietà comunale ed ha proposto al Consiglio un complesso di immobili suscettibili di dismissione e di valorizzazione.

“La scelta degli immobili non suscettibili di utilizzo istituzionale è stata effettuata tenendo conto di vari elementi quali: immobili già contenuti nel piano dello scorso anno; grado di vetustà degli immobili che determina elevate spese di manutenzione; dislocazione sul territorio comunale; - è stato scritto dal Municipio – ma anche la loro accessibilità e poi la verifica degli immobili dati in locazione”. Ecco dunque che una volta visionato e analizzato l’elenco il Consiglio di Porto Empedocle gli ha dato il via libera. I terreni che non servono al Municipio si trovano in contrada Durrueli e contrada Inficherna, ma ce ne sono anche tre in zona “C3”. La maggior parte invece degli alloggi posti in vendita risultano essere in locazione. I prezzi variano da 15 mila euro circa fino a 200 mila euro circa per un alloggio in via Leoncavallo. Ma ce n’è anche uno da 150 mila euro in via Farone a Catania, mentre in media la maggior parte degli alloggi – che rientrano nel nuovo piano di alienazioni del Comune di Porto Empedocle – si aggira fra i 27 mila e i 32 mila euro.