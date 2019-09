Tre navi da crociera ancorate a Porto Empedocle: la città si conferma "scrigno" del turismo

Non una, non due, ma ben tre. Tre navi crociera, in contemporanea, si trovano in questo momento ancorate al porto di Porto Empedocle. Si tratta della "Sea Cloud II", della "Serenissima" e della "Corinthian" che hanno permesso lo sbarco di circa 300 visitatori. La prima è un veliero tedesco battente bandiera maltese, con un look esterno chic, con cabine eleganti e raffinate e con arredi sfarzosi e tessuti pregiati: è una nave - con 96 posti - capace di garantire il comfort di un prestigioso hotel a 5 stelle.

La "Serenissima", battente bandiera Saint Vincent & The Grenadines, è lunga circa 90 metri e fa parte della flotta della compagnia croata "West Wind Ltd": è stata recentemente rinnovata per offrire ai passeggeri una vacanza ancora più lussuosa ed un'esperienza crocieristica di altissimo livello.

La "Corinthian", nave della compagnia Travel Dynamics, lunga 98 metri per 4200 tonnellate di stazza, è battente bandiera maltese.

Il porto di Porto Empedocle si conferma essere un vero e proprio scrigno: custodisce grandi, vere, potenzialità turistiche. La città sorge, del resto, in una porzione strategica dell'Agrigentino. A monitorare e supervisionare approdi, e non solo, è la Capitaneria di Porto Empedocle. Lo straordinario risultato di oggi, tre navi da crociera in contemporanea, sono il frutto anche - e soprattutto - dell'operato dell’autorità di sistema portuale di Palermo di cui Porto Empedocle è parte integrante. L'istituzione lavora, concretamente, in sinergia con le altre, per poter raggiungere l’obiettivo di far arrivare un numero sempre crescente di navi da crociera e un numero sempre crescente di turisti.