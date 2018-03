Tornano le navi da crociera, Carmina: "Proviamo a incentivare il turismo"

Cinque licenze sono state già rilasciate. Altre, dopo una eventuale nuova delibera da parte del Consiglio, potranno venire concesse. Si tratta delle motocarrozzette del tipo “Ape Calessino” che diventeranno presto realtà a Porto Empedocle.

A deliberare l’avvio del nuovo servizio, approvando il regolamento, è stata la giunta municipale, con in testa il sindaco Ida Carmina. “È certamente un modo per incentivare il turismo e contemporaneamente l’occupazione – ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - . Stiamo lavorando per un rilancio turistico complessivo: arrivano i convogli turistici delle Ferrovie Kaos, presto, forse giorno 7, torneranno ad attraccare le navi da crociera. E quindi, anche con questo servizio, vogliamo, di fatto, ampliare l’offerta che è sia turistica che occupazionale. E vogliamo farlo con questi mezzi che sono colorati e simpatici e che hanno già dimostrato di saper funzionare in altre realtà. Le motocarrozzette “Ape Calessino” potranno spingersi fuori paese soltanto per raggiungere le località turistiche, ad esempio la vicina Scala dei Turchi. Sono cinque – conferma il sindaco Ida Carmina – le licenze concesse che potranno però essere incrementate, qualora naturalmente il servizio funzioni, e soltanto previa deliberazione del consiglio comunale. Questo perché è importare coordinare tutte le altre forme di trasporto esistenti”.

“Stiamo, assieme al sindaco Zicari, portando avanti inoltre – conclude Ida Carmina – una interlocuzione con la società che si occupa del trasporto pubblico affinché la circolare da Porto Empedocle possa arrivare fino a Punta Grande. Anche questo è un modo per far incrementare il turismo. Perché se ci sono le bellezze da ammirare, e a noi non mancano, e ci sono i servizi, i turisti arrivano”.