Minaccia di gettarsi dal terzo piano, ventenne salvato dalla polizia

I poliziotti del commissariato “Frontiera” hanno salvato un ventenne. Il giovane minacciava di gettarsi dalla terrazza, al terzo piano, della sua abitazione. E’ accaduto nella periferia di Porto Empedocle.

Oltre ai vigili del fuoco di Agrigento e all’ambulanza del 118 sono giunti sul posto i poliziotti delle “Volanti”. Per ore, gli agenti hanno cercato di far ragionare il giovane. Poi, approfittando di una sua momentanea distrazione, sono riusciti a tirarlo via dal pericoloso luogo. In via precauzionale, il giovane è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio".