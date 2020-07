Scoppia l'incendio mentre il camion è sul viadotto, motrice invasa dalle fiamme

Divampa l'incendio mentre il camion è in marcia, mentre si trova lungo il viadotto Spinola - in contrada Ciuccafa - a Porto Empedocle. Se l'è vista brutta, anzi di più il camionista che, all'improvviso, ha visto divampare le fiamme che hanno avvolto - e di fatto distrutto - la motrice del camion. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo e a richiedere l'intervento dei vigili del fuoco. I pompieri del comando provinciale di Agrigento sono subito accorsi e sono ancora al lavoro sul viadotto Spinola dove il traffico, in entrambi i sensi di circolazione, è stato temporaneamente - e in via precauzionale - interdetto.

Sotto choc tutti gli automobilisti che si sono trovati a passare dal viadotto Spinola nei momenti immediatamente successivi a quando è divampato l'incendio. Fiamme che, all'improvviso, hanno avvolto l'intera motrice. Il traffico è paralizzato e la fila chilometrica arriva fino a dopo i semafori da un lato e fino ad oltre a contrada Bellavista dall'altro lato.