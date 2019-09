Si ottura la fogna e i liquami finiscono in mare, divieto di balneazione a Marinella

Liquidi fognari si riversano nelle acque di Marinella. Il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, firma il divieto di balneazione "fino ad avvenuto ripristino dei luoghi". Ieri, in Comune, è arrivata la comunicazione di Girgenti Acque che, con i propri impiegati, ha verificato la presenza di uno sversamento di liquami fognari.

Le piogge delle ultime ore, a quanto pare, avrebbero determinato - con una massa di detriti confluiti - l'otturazione delle fognature limitrofe. Verificatosi lo sversamento, il sindaco non ha potuto far altro che firmare il divieto di balneazione per evitare "effetti deleteri sulla salute dei frequentatori

dell’arenile, effetti deleteri - scrivono dal Municipio di Porto Empedocle - per la possibile contaminazione fecale della sabbia, della battigia e del mare".

E' stato disposto, inoltre, che lungo l'arenile di Marinella vengano collocate le tabelle che indichino il chiaro divieto di balneazione.