Avaria al motore, il "Sansovino" rientra in emergenza a Porto Empedocle

Avaria - ennesimo guasto - al motore di dritta, stanotte, per il traghetto di linea che collega Porto Empedocle con Linosa e Lampedusa. La nave "Sansovino" è dovuta rientrare in emergenza nel porto empedoclino, scortata per sicurezza da un rimorchiatore. La Capitaneria di porto, al comando del capitano di fregata Gennaro Fusco, hanno già dato comunicazione al registro italiano navale affinché venga effettuata una visita alle macchine di bordo per comprendere la natura del problema.

La nave diretta a Lampedusa, con a bordo 68 passeggeri, aveva questa volta anche il triste compito di recuperare le 13 salme delle vittime del naufragio dei giorni scorsi, il cui trasferimento risulta adesso sospeso.