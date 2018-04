Consiglio comunale in diretta streaming, c'è il regolamento

Consiglio comunale, i lavori potranno essere ripresi in streaming sul web. Aula “Amormino” ha approvato infatti la bozza di regolamento deliberata nelle scorse settimane dalla Giunta, apportando come unica modifica l'impossibilità per soggetti esterni (verosimilmente esclusa la stampa) di effettuare videoriprese durante le sedute.

Stando al regolamento, il Comune potrà procedere con impianti propri alle riprese audio-video (destinando eventualmente un proprio dipendente allo scopo), che comunque potranno “riguardare esclusivamente i componenti del consiglio comunale, gli assessori e gli altri soggetti che partecipano alle sedute del consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno nel corso della seduta”.

Le riprese non possono essere interrotte dai consiglieri, ma, continua il regolamento, vanno trasmesse integralmente “salvo diversa disposizione motivata del presidente del Consiglio comunale”, possibilità che viene concessa in caso di disordini in aula o in genere “conclamati motivi”.